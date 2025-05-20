Republicans Turning On Trump Over Qatar Jet & Medicaid Cuts
Isn't It Amazing How Quickly Everyone Can Turn Against You? - President Thomas Whitmore, "Independence Day"
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