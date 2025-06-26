Trump’s Toddler Twitter Diplomacy isn't Just Undignified, it's Dangerous
You talk too much. You never shut up. I said you talk too much. Homeboy you never shut up - Run DMC, "You Talk Too Much"
In This Letter!
😁 David Shuster’s Great video
👊 My Column
🥃 NYT Pitchbot’s Hilarious Pitches
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